قتال شرس في أفدييفكا الأوكرانية

المصدر: كييف، موسكو - وكالات

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أفادت كييف، أمس، بوقوع معارك «محتدمة» شرقي أوكرانيا حول مدينة أفدييفكا وفي الجزء الشمالي من الجبهة الشرقية فيما كشفت موسكو أنها أحبطت وصدت 9 هجمات على محور كراسني ليمان في جمهورية دونيتسك.

وأعلنت أوكرانيا، الأسبوع الماضي، تكثيف الهجمات على المدينة الواقعة على خط المواجهة والتي تقع على بعد 15 كيلومتراً فقط من دونيتسك.

وقال فيتالي باراباش الذي يدير شؤون المدينة للتلفزيون الأوكراني «اليوم الخامس، لم يتوقّف الهجوم أو قصف مواقع حول المدينة». وأشار إلى أنّ المعارك «محتدمة للغاية».

وبينما تحدّث عن قتال عنيف، قال «بالتأكيد لا يوجد صمت هناك على الإطلاق. تبادل إطلاق النار مستمر سواء من شمالي المدينة أو من جنوبيها».

مواقع

من جهته، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنّ كييف تحافظ على مواقعها في أفدييفكا، بينما أفادت موسكو بأنّها حسنت مواقعها هناك ولا يزال هناك نحو 1600 مدني في المدينة.

ومن جهته، قال قائد القوات البرية الأوكرانية، أمس، إن القتال بطول الجزء الشمالي من الجبهة الشرقية «تفاقم بشدة» في الأيام الماضية.

وذكر أولكسندر سيرسكي، الذي كان يزور الجنود في المنطقة، أن القوات الأوكرانية مستعدة وثابتة في مواقعها.

إلى ذلك، أعلن رئيس المكتب الصحافي لمجموعة قوات «المركز» الروسية الكسندر سافتشوك أن المجموعة أحبطت وصدت 9 هجمات على محور كراسني ليمان في جمهورية دونيتسك.

إفشال

وقال سافتشوك أحبطت قوات المركز 9 هجمات شنتها القوات الأوكرانية وبلغت خسائر كييف 540 عسكرياً، و4 دبابات ومدرعتين وسيارتين.

وأضاف إن الدفاعات الروسية أسقطت مسيرة أوكرانية في منطقة مدينة كريمينايا، وتم تدمير أكثر من 20 مربض مدفعية.

سياسياً، يصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين الأسبوع المقبل للقاء نظيره شي جين بينغ لتعزيز العلاقات بشريكه الاستراتيجي وخلال زيارة قام بها الرئيس الصيني إلى روسيا مارس الماضي ، رحّب بوتين بـ«الإمكانات والآفاق غير المحدودة» التي يوفّرها التعاون الروسي الصيني في مواجهة الكتلة الغربية.وفي مايو الماضي وعد شي جين بينغ رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين أثناء زيارته بكين بتقديم «دعمه الثابت» في ما يتعلق بـ«المصالح الأساسية»، ودعا إلى تعزيز التعاون الاقتصادي مع موسكو في إشارة جديدة إلى اعتماده المتزايد على بكين.

وتستضيف العاصمة الصينية ممثلين لـ130 دولة، ومنهم الرئيس الروسي، في يومي 17 و18 أكتوبر الجاري، لحضور منتدى «طرق الحرير الجديدة».

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