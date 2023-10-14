روسيا تسقط مسيرتين فوق البحر الأسود قرب سوتشي

المصدر: أ ف ب

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أعلنت روسيا، اليوم السبت، أنها أسقطت طائرتين مسيرتين هجوميتين فوق البحر الأسود في منتجع سوتشي جنوب البلاد.

ومنذ أشهر تستهدف أوكرانيا روسيا بطائرات مسيّرة، لكن سوتشي المنتجع الجبلي والبحري، بقي حتى الآن وإلى حد كبير بمنأى عن الهجمات.

وقال حاكم منطقة كراسنودار (جنوب) أليكسي كوبايغورودسكي على منصات التواصل الاجتماعي "اليوم قرابة الساعة 7,10 في سوتشي (04,10 ت غ) ... أُسقطت مسيّرتان فوق البحر".

أضاف: "لم تقع إصابات أو أضرار في المدينة" مؤكداً أن المطار يعمل بشكل "طبيعي" وأن "الوضع تحت السيطرة".

وقال الجيش الروسي إنه أحبط "هجوماً إرهابياً شنَّه نظام كييف" مضيفاً أن الدفاعات الجوية "دمرت مسيّرتين" فوق البحر الأسود "قرب ساحل منطقة كراسنودار".

لكن فيما قال الحاكم إن المطار يعمل بشكل طبيعي تحدثت وسائل إعلام روسية عن إرباك في الحركة وقت الهجوم.

وأفادت وكالة إنترفاكس نقلاً عن الجهاز الإعلامي بالمطار عن تطبيق قيود مؤقتة في المطار لأسباب أمنية.

الشهر الماضي قالت روسيا إن حريقاً كبيراً اندلع في مستودع وقود قرب المطار في سوتشي، وذكرت وسائل إعلام نافذة أن الحريق نجم عن مسيرة أوكرانية.

وسوتشي مقصد سياحي للكثير من الروس، وتشتهر بالحديقة الأولمبية التي شُيدت للألعاب الشتوية في 2014.

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