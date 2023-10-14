العاهل الأردني يبدأ جولة أوروبية حشداً لموقف دولي يوقف الحرب في غزّة

المصدر: د.ب.أ

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أفاد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، بأن الملك عبدالله الثاني يبدأ، اليوم السبت، جولة أوروبية هدفها الرئيسي حشد موقف دولي يدفع باتجاه وقف الحرب على غزة، وإيصال المساعدات إلى القطاع ، وفق ما أوردته قناة المملكة الأردنية.

وكان الصفدي حذر، في وقت سابق، من أن الحرب الإسرائيلية المستعرة على قطاع غزة تمثل عقاباً جماعياً لأكثر من مليوني فلسطيني وتدفع المنطقة كلها تجاه الهاوية.

ودعا الصفدي، في تصريحات اليوم، المجتمع الدولي إلى التعامل مع الحرب على قطاع غزة وفق معايير واحدة، فيدين قتل المدنيين الفلسطينيين كما أدان قتل المدنيين الإسرائيليين.

وأكد الصفدي، رفض تهجير الفلسطينيين من وطنهم، محذراً من أن محاولة إسرائيل فرض ذلك سيدفع المنطقة كلها نحو هاوية تعمق التصعيد والصراع وتوسعه.

وأكد أنه على كل من يريد الأمن والسلام في المنطقة ولكل دولها وشعوبها أن يتحرك فوراً لوقف العدوان على غزة، وللعمل من أجل إيجاد أفق حقيقي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.

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