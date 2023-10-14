إسرائيل: مقتل مسلحين خلال عملية تسلّل من جنوب لبنان

المصدر: أ.ف.ب

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أعلن الجيش الإسرائيلي، مقتل عدد من المسلحين صباح اليوم، خلال إحباط محاولة تسلل من جنوب لبنان. وأوضح الناطق العسكري في بيان، أن جنوداً في الجيش الإسرائيلي تعرفوا قبل بضع ساعات على وحدة كومندوس كانت تحاول التسلل من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية، وأنّ طائرة مسيرة استهدفت الوحدة وقتلت عدداً من المسحلين.

وقتل صحافي من وكالة رويترز وأصيب ستة إعلاميين من وكالتي الصحافة الفرنسية ورويترز، الجمعة، في جنوب لبنان، في قصف إسرائيلي أثناء قيامهم بتغطية في المنطقة الحدودية.

واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي عصر الجمعة، أطراف بلدات حدودية بينها علما الشعب والضهيرة والعديسة، وفق ما أفاد مصدر أمني لبناني لوكالة الصحافة الفرنسية. وأوضح المصدر، أن القصف أعقب محاولة تسلل من الجانب اللبناني من مجموعة فلسطينية.

وكان الجيش الإسرائيلي أفاد قبل وقت قصير من إصابة الصحافيين، في بيان، عن انفجار على السياج الحدودي مقابل علما الشعب ألحق به أضراراً طفيفة. وقال إن وحداته ترد بقصف مدفعي باتجاه الأراضي اللبنانية.

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