أوروبا: العالم فشل فشلاً ذريعاً وعلى مدى 30 عاماً في جهود حل الدولتين

المصدر: د.ب.أ

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ذكر الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي ، جوزيب بوريل، أن العالم فشل في الجهود الرامية إلى إيجاد حل لدولتين إسرائيلية وفلسطينية.

وقال بوريل في بكين، اليوم السبت، إن العالم فشل فشلاً ذريعاً مشيرا إلى أن جهود حل الدولتين فشلت على مدار 30 عاماً. وأقر أيضا بأنه على الرغم من أن إقامة دولتين منفصلتين هو هدف مرغوب فيه للإسرائيليين والفلسطينيين في المستقبل، فإنه لن يحل الصراع الحالي، الذي اندلع في نهاية الأسبوع الماضي. وكان بوريل يتحدث في العاصمة الصينية، مع وزير الخارجية، وانج يي حول قضايا أمنية دولية.

وقال بوريل: "الآن ، نشهد وضعاً إنسانياً خطيراً في غزة. ويزور بوريل الصين حيث يشارك في رئاسة الحوار الاستراتيجي الـ 12 بين دول الاتحاد الأوروبي والصين مع وزير الخارجية الصيني وانج يي.

ووصف بوريل على موقع التواصل الاجتماعي إكس، زيارته بأنها مهمة لبحث العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين والتحديات الإقليمية والعالمية الرئيسية مع السلطات الحكومية والعلماء وممثلي قطاع الأعمال.

وقال وانج يي، إن الصين تعتقد أن القتال يجب أن ينتهي في أقرب وقت ممكن، وأنه يتعين على الأمم المتحدة الاضطلاع بدورها في حل الصراع.

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