مقتل 7 بتفجير انتحاري داخل مسجد في أفغانستان

المصدر: كابول - وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال مسؤول حكومي إن تفجيراً انتحارياً هز مسجداً شمالي أفغانستان، أمس، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن سبعة مصلين.

وأوضح المتحدث باسم الحكومة شير أحمد برهاني، في بيان، أن الهجوم وقع في مدينة بول إي خمري عاصمة ولاية بغلان، وأضاف أن سبعة أشخاص لقوا حتفهم خلال الصلاة وأصيب 15 بجروح.

ويعمل مسؤولو الأمن على تحديد كيفية وصول المهاجم إلى المنطقة التي نفذ فيها الهجوم على «مسجد إمام الزمان»، بحسب برهاني. ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها، لكن من المرجح أن يقع اللوم على تنظيم داعش، الذي استهدف مساجد في أفغانستان خلال هجمات واسعة النطاق سابقاً.

وأظهرت لقطات مصورة بثتها حركة طالبان من المسجد حطاماً متناثراً على أرضية مغطاة بسجاد أحمر، وأغراضاً شخصية متناثرة، وجثثاً مغطاة بالأكفان.

على صعيد أخر،أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) أنّ أكثر من 90 بالمائة من الذين فقدوا حياتهم في الزلازل التي وقعت في مقاطعة هيرات بأفغانستان هم من النساء والأطفال.ودعت اليونيسف في بيان عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي إلى توفير تمويل فوري بقيمة 20 مليون دولار لمساعدة الناجين.وبينما تتواصل جهود الإغاثة في هيرات، تُواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث عن الجثث، وتقول منظمات الإغاثة إنّ أكثر من 400 شخص ما زالوا في عداد المفقودين.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز