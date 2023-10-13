مقتل مدرس وإصابة آخرين في هجوم بسكين في فرنسا

المصدر: أ ب

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قتل رجل مسلح بسكين مدرسا وأصاب اثنين آخرين اليوم الجمعة بمدرسة ثانوية شمالي فرنسا في هجوم يجري التحقيق فيه باعتباره عملا إرهابيا محتملا.

ذكر ممثلو الادعاء في مجال مكافحة الإرهاب أنهم يقودون التحقيق في الهجوم على مدرسة غامبيتا الثانوية في مدينة أراس، على بعد حوالي 185 كيلومترا شمال باريس.

قال سليمان حمزي، الشرطي الذي كان من أوائل الذين وصلوا إلى مكان الحادث، إن المهاجم- وهو طالب سابق في المدرسة.

أضاف حمزي أنه تلقى اتصالا من شرطي آخر كان يمر أمام المدرسة الثانوية لإبلاغه بالحادثة. وقال حمزي إن الشرطي "كان يصيح 'شخص ما يهاجم بسكين".

أشار حمزي إلى أنه هرع إلى المدرسة ورأى القتيل ملقى على الأرض خارج المدرسة والمهاجم يتم اقتياده بعيدا.

وقال حمزي: "وصل الزملاء بسرعة ولكن للأسف لم يتمكنوا من إنقاذ الضحية".

قال وزير الداخلية جيرالد دارمانان إنه تم اعتقال المهاجم. وتوجه الرئيس إيمانويل ماكرون إلى مكان الحادثة مع وزيري الداخلية والتعليم، وطلبت الحكومة من السلطات زيادة اليقظة في جميع المدارس بجميع أنحاء فرنسا.

مثل هذه الهجمات على المدارس نادرة في فرنسا. ولم يتضح الدافع على الفور، و يأتي ذلك وسط تصاعد التوتر في جميع أنحاء العالم بسبب هجوم حماس يوم "السبت" الماضي على جنوبي إسرائيل والرد العسكري الإسرائيلي الذي أدى إلى مقتل مئات المدنيين من الجانبين.

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