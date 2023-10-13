وزيرة الإعلام الإسرائيلية غاليت ديستل تعلن استقالتها

المصدر: البيان

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أعلنت وزيرة الإعلام الإسرائيلية غاليت ديستل استقالتها من منصبها، حسبما أفادت شبكة «سكاي نيوز عربية» عبر حسابها الرسمي في «إكس».

وتتزامن استقالة ديستل مع عملية «طوفان الأقصى» التي أطلقتها حركة «حماس» في غزة، والتي أطلق الجيش الإسرائيلي عملية «السيوف الحديدية» رداً عليها.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت ارتفاع إجمالي حصيلة القتلى منذ يوم السبت إلى 1537، وبينهم 500 طفل، و276 سيدة، فيما أصيب 6612 آخرون بجروح مختلفة، وبينهم 1644 طفلاً و1005 سيدة.

وبحسب وسائل إعلام عبرية، فإن سلاح الجو الإسرائيلي استهدف قطاع غزة بـ6 آلاف قنبلة تزن 4 آلاف طن، إضافة إلى استهداف أكثر من 3600 هدف، منذ إطلاقه عملية «السيوف الحديدية» يوم السبت الماضي.

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