الاستخبارات الفنلندية: روسيا تعتبرنا دولة معادية

المصدر: هلسنكي ـ د.ب.أ

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أعلنت الاستخبارات الفنلندية، أن روسيا تعتبر فنلندا الآن «دولة معادية».

وذكر جهاز الاستخبارات الأمنية الفنلندية، أمس، لدى عرضه مراجعة الوضع الأمني القومي، أن العلاقات بين موسكو وهلسنكي تدهورت بصورة كبيرة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وما تبعها من فرض عقوبات، وانضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي «الناتو».

وأضاف الجهاز في بيان، إن «روسيا تعامل فنلندا حالياً على أنها دولة معادية». وأكمل «هذا يتضح من خلال التغطية السلبية لفنلندا في الإعلام الروسي، وأمور أخرى، وقرار إغلاق القنصلية العامة في سان بطرسبيرغ».

وتابع الجهاز أن موسكو على استعداد لاتخاذ إجراء ضد هلسنكي في حال لزم الأمر، منوّهاً إلى أن الأهداف الأساسية للسياسة الروسية تتمثل في تقويض «الناتو»، ووحدة الاتحاد الأوروبي، وخفض دعم الدول الغربية لأوكرانيا.

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