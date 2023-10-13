«الناتو» يجري مناورات نووية الأسبوع المقبل

المصدر: بروكسل - د.ب.أ

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قال أمين عام حلف شمال الأطلسي «الناتو»، ينس ستولتنبيرغ، أمس، إن الحلف بصدد إجراء مناوراته النووية السنوية، «الظهر الصامد»، الأسبوع المقبل، فوق كل من إيطاليا، وكرواتيا، والبحر الأبيض المتوسط.

وصرح ستولتنبيرغ، عقب اجتماعات استمرت يومين لوزراء دفاع الدول الأعضاء في «الناتو»، في بروكسل، إن «الحرب الروسية الأوكرانية تذكر بالدور المهم الذي تقوم به أسلحة «الناتو» النووية في الردع».

وأضاف: «سوف تسهم مناوراتنا في ضمان مصداقية، وفعالية، وأمن ردعنا النووي». ولن يتم استخدام أي أسلحة حيّة خلال المناورات السنوية. فيما أفاد «الناتو» في بيان، بأن 14 دولة، وما يصل إلى 60 طائرة، شاركت العام الماضي في المناورات التدريبية التي جرت في سماء بلجيكا.

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