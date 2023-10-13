روسيا توسع التعاون الدفاعي مع قيرغيزستان

المصدر: بيشكيك - وكالات

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أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس، اعتزامه تعزيز العلاقات العسكرية، والتعاون الدفاعي بين موسكو وبيشكيك. جاء ذلك خلال لقائه نظيره القيرغيزي، صدير جباروف، في العاصمة بيشيك بأول زيارة خارجية لبوتين، تستمر يومين، منذ أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحقه مارس الماضي.

برنامج مزدحم

وتفصيلاً، أظهر تسجيل مصور بوتين وهو يسلم على نظيره القيرغيزي، صدير جباروف، حال وصوله العاصمة بيشكيك. كما أوردت وكالة «تاس» الروسية للأنباء، البرنامج المزدحم للرئيس الروسي خلال الزيارة، فذكرت أن بوتين استهل زيارته بعقد اجتماع مع جباروف، في مقر إقامته الرسمي.

ونقلت الوكالة عن بوتين خلال اجتماعه مع جباروف قوله: «أود أن أشكر الرئيس على الدعوة. لدينا أسباب قوية (للتواجد هنا)، لكن حتى دون هذه الأسباب فإن هذه الزيارة تأخرت كثيراً». وأضاف: «أتوقع أن يزداد التعاون العسكري، والعسكري ـ التقني بين روسيا وقرغيزستان (...) قوة واتساعاً».

في أعقاب اللقاء، شهد الرئيسان الروسي والقيرغيزي، توقيع عدد من الوثائق الثنائية، تلاها محادثات جمعت بوتين بنظيره الأذربيجاني، إلهام علييف. كما شارك بوتين لاحقاً، وفق البرنامج، في مراسم إحياء الذكرى العشرين لإنشاء القاعدة الجوية العسكرية الروسية في كانت.

قمة الدول المستقلة

في الأثناء، من المقرر اليوم، عقد قمة رابطة الدول المستقلة في العاصمة القيرغيزي، برئاسة جباروف، بحسب ما أورد موقع «روسيا اليوم»، الرابطة التي أسسها الاتحاد الروسي، وبيلاروس، وأوكرانيا، في الثامن من ديسمبر 1991، لتكون بديلاً عن الاتحاد السوفيتي، بعدها انضمت إليها بقية الدول في آسيا الوسطى والقوقاز.

يشار إلى أنه قبيل زيارة بوتين، أعلنت قرغيزستان أنها صادقت على اتفاقية لتأسيس نظام دفاع جوي مشترك مع روسيا. فيما أبرمت روسيا أخيراً، اتفاقات مشابهة مع دول حليفة، بينها: كازاخستان، وبيلاروس، وطاجيكستان.

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