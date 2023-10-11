الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 169 جندياً منذ بدء التصعيد مع حماس

المصدر: ا ف ب

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أعلن الجيش الإسرائيلي الأربعاء مقتل 169 جنديا إسرائيليا منذ بدء التصعيد مع حركة حماس التي شنت هجوما مباغتا على الدولة العبرية السبت.

وقال المتحدث باسم الجيش دانيال هغاري لصحافيين "أبلغنا (حتى) هذا الصباح عائلات 169 جنديا إسرائيليا بمقتلهم"، مؤكدا الاتصال بعائلات 60 شخصا أسرهم عناصر حماس ونقلوا إلى غزة.

وأكد الجيش أنه لم يتم الإبلاغ عن عمليات تسلل جديدة لمقاتلي حماس خلال اليومين الماضيين، لكن ما زال هناك مسلحون في المنطقة.

وأضاف "بقي أفراد في الميدان ... قتلنا أمس 18 إرهابيا".

وأشار هغاري إلى "مئات من جثث" مقاتلي حماس لم يتم جمعها بعد. وبرر ذلك بأنه "يظهر نطاق القتال في المنطقة".

ورأى المتحدث باسم الجيش أن مقاتلي حماس "كانوا يعتزمون احتلال المنطقة ولم يكونوا يخططون لاقتحام المواقع والعودة إلى غزة".

وارتفعت حصيلة القتلى في الجانب الإسرائيلي إلى 1200 على الأقل فيما قتل في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي 1,055 بالإضافة إلى آلاف الجرحى في الجانبين.

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