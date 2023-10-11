الصين تفرج عن صحافية أسترالية بعد 3 سنوات في السجن

المصدر: أ.ف.ب

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أفرجت الصين عن الصحافية الأسترالية، تشينغ لي، بعد أكثر من ثلاث سنوات في السجن، وفق ما أعلن رئيس الوزراء، أنتوني ألبانيز، مؤكداً أنها الآن في ملبورن. وقال ألبانيز، إنّ الأستراليين يريدون رؤية تشينغ لي مع طفليها، مضيفاً أن الصحافية مسرورة بالعودة إلى بلادها.

وأوضح ألبانيز، أن الإفراج عنها جاء بعد استكمال إجراءات قانونية في الصين، مشيراً إلى أن الإفراج عنها سيسهل زيارته للصين في مرحلة ما هذا العام.

وتشينغ المذيعة السابقة في تلفزيون "سي جي تي إن" الرسمي الصيني، أوقفت في أغسطس 2020، ووجهت إليها رسمياً تهمة إفشاء أسرار دولة للخارج، دون تقديم مزيد من التفاصيل، في فبراير 2021.

وحوكمت في جلسات مغلقة ومُنع السفير الأسترالي لدى الصين من دخول المحكمة ومتابعة الإجراءات القضائية.

وكانت تشينغ وصفت ظروف سجنها في رسالة لمسؤولين أستراليين من زنزانتها، قائلة إنها تفتقد نور الشمس ولكن أكثر من أي شيء طفليها. وتشهد العلاقات بين البلدين عودة الدفء تدريجيا بعد فترات من التوتر.

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