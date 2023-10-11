زلزال جديد غرب أفغانستان.. 80 مصاباً وانهيار 700 منزل في قرية واحدة

المصدر: أ.ب

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ضرب زلزال قوي آخر مناطق في غرب أفغانستان صباح اليوم الأربعاء، بعد أن تسبب زلزال سابق في مقتل أكثر من 2000 شخص، وسوى قرى بأكملها بالأرض.

ووقع الزلزال الجديد، الذي بلغت قوته 6.3 درجات على مقياس ريختر، على بعد حوالي 28 كيلومتراً خارج مدينة هرات، عاصمة الولاية التي تحمل نفس الاسم، وعلى عمق عشرة كيلومترات، وفق هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

قال عبد الواحد ريان، الناطق باسم وزارة الإعلام والثقافة الأفغانية، إن الزلزال أدى لإصابة 80 شخصاً على الأقل، وانهيار أرضي تسبب في عرقلة السير على الطريق السريع الرئيسي الذي يربط مدينتي هرات وتورغوندي.

كما دمر الزلزال الجديد كل المنازل البالغ عددها 700 في قرية شهاك، والتي لم تمسها زلازل الأيام الماضية. ولم ترد تقارير عن سقوط قتلى في شهاك، حيث كان مواطنون يحتمون داخل خيام هذا الأسبوع، خوفاً على حياتهم مع استمرار الهزات الأرضية في هرات.

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