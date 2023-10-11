11 أكتوبر..حدث وتاريخ

المصدر: دبي - البيان

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1910 - الرئيس الأمريكي ثيودور روزفلت أول رئيس في العالم يطير بالطائرة وذلك لمدة أربع دقائق في طائرة من صنع الأخوان رايت.

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1986 - لقاء القمة الثاني بين الرئيس الأمريكي رونالد ريغان والزعيم السوفييتي ميخائيل غورباتشوڤ في ريكيافيك، أيسلندا.

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2015 - الرئيس الغيني ألفا كوندي يفوز بولاية ثانية بعد حيازته 57.85 % من الأصوات في الانتخابات الرئاسية.

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2019 - فوز رئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد علي بجائزة نوبل للسلام، بعد جهوده في حل النزاع الحدودي مع إريتريا.

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