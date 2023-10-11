تلويح روسي بتدمير مخازن الحبوب في أوكرانيا

المصدر: موسكو - وكالات

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أكدت روسيا، أمس، أن مخازن الحبوب والموانئ في أوكرانيا سيتم استهدافها إذا استخدمت لتخزين المعدات العسكرية، وسط أنباء عن تحويل كييف مستودعات الحبوب لمخازن عسكرية.

وقال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، في بيان: «يتم استخدام الأسلحة عالية الدقة حصرياً لتدمير الإمكانات العسكرية الأوكرانية والمعدات المرتبطة».

من جهته، أعلن سلاح الجو الأوكراني تدمير 27 طائرة مسيّرة روسية جنوبي أوكرانيا ليل أول من أمس. وقال سلاح الجو الأوكراني في منصة تلغرام إن القوات الأوكرانية أسقطت 27 طائرة مسيرة من طراز «شاهد 131/136» في مناطق أوديسا وميكولاييف وخيرسون جنوبي البلاد ولم يحدد سلاح الجو الأهداف التي قد تكون ضربتها المسيرات التسع الأخرى التي لم يدمّرها.

و قال حاكم ميكولاييف فيتالي كيم في تلغرام إن إحدى المسيّرات دُمرت فوق منطقته.

في الأثناء، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن قواتها ألحقت خسائر بالجيش الأوكراني بلغت نحو 580 جندياً، كما صدت عدداً من الهجمات الأوكرانية على مختلف محاور القتال.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان أن قواتها صدت هجومين في منطقة بلدة كليتشيفكا على محور دونيتسك حيث بلغت خسائر الجانب الأوكراني نحو 165 فرداً بين قتيل وجريح، وهجومين في محور جنوبي دونيتسك .

حيث قتل وأصيب ما يصل إلى 200 جندي أوكراني، إضافة إلى تدمير مستودع ميداني للذخيرة. وأضافت إن محور كراسني ليمان شهد صد هجومين وبلغت خسائر قوات كييف نحو 60 جندياً، كما صدت القوات الروسية 4 هجمات على محور كوبيانسك وتم القضاء على نحو 25 جندياً وتدمير مدفع ح777 أمريكي الصنع واثنين من المدافع ذاتية الحركة «غفوزديكا». وأشارت إلى أن خسائر القوات الأوكرانية تجاوزت 80 فرداً على محور زابوروجيا و50 فرداً على محور خيرسون، كما تم تدمير مستودع لأسلحة الصواريخ والمدفعية.

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