قوات فرنسية تغادر النيجر إلى تشاد في أول قافلة برية تحت الحراسة

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

أخلى جنود فرنسيون قاعدتهم في غرب النيجر الثلاثاء وغادروا في قافلة برية أولى تحت حراسة محلية، متجهين "إلى تشاد"، بحسب ما أعلنت المجموعة العسكرية الحاكمة في نيامي منذ أواخر يوليو.

وقالت المجموعة في بيان تلي عبر التلفزيون الرسمي إنّ "القوات المتمركزة في ولام (غرب) غادرت قاعدتها اليوم"، مشيرة إلى أنّها "أول قافلة برية تغادر إلى تشاد تحت حراسة قوات الدفاع والأمن التابعة لنا".

وإضافة إلى مغادرة القافلة البرية، تمّ تسجيل "ثلاث رحلات خاصة" في مطار نيامي، اثنتان لمغادرة "97 عنصراً من القوات الخاصة" وواحدة "مخصصة للخدمات اللوجستية"، وفق المصدر نفسه.

وأوضحت المجموعة العسكرية التي كانت أكدت رغبتها بأن يتم الانسحاب "بكل أمان"، أنّ فكّ الارتباط سيتواصل وفقاً لـ"الجدول الزمني المتّفق عليه بين الطرفين".

وسارع قادة الانقلاب لإصدار قرار يطلب من القوات الفرنسية الانسحاب بعد استيلائهم على السلطة بانقلاب على الرئيس محمد بازوم. وبعد طول رفض، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في نهاية سبتمبر أن قواته ستنسحب من النيجر.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز