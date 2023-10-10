بايدن: هجوم حماس شر مطلق.. ولن نترك أي أمريكي رهينة

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم "الثلاثاء" إنه أولويته عدم بقاء أي أمريكي رهينة قيد الاحتجاز في أي مكان في العالم، مؤكداً دعمه العسكري لإسرائيل أمام ما وصفه بـ "الشر المطلق" لحماس.

وأكد بايدن مقتل 14 أمريكيا على الأقل واحتجاز عدد آخر رهائن لدى حماس.

وقال بايدن في خطاب: "ثمة لحظات في هذه الحياة، وأعني ذلك حرفيا، عندما يطلق العنان لشرّ مطلق على هذا العالم... هذا العمل هو شر مطلق".

وأكد بايدن وجود مواطنين يحملون الجنسية الأمريكية رهائن لدى حماس، قائلا "كرئيس أولويتي عدم بقاء أي رهينة أمريكية رهن الاحتجاز في أي مكان بالعالم".

وأشار بايدن إلى أن بلاده تقف مع إسرائيل وتحرص على أن تحصل على كل ما تحتاجه للدفاع عن نفسها.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو، وأكد له تضامن واشنطن مع إسرائيل.

كما قال بايدن إن واشنطن وفرت الأسلحة الاعتراضية والذخائر اللازمة للقبة الحديدية في إسرائيل.

وأضاف: "عززنا الإجراءات الأمنية حول التجمعات اليهودية في الولايات المتحدة".

وكان البيت الأبيض قد أعلن، "الاثنين"، مقتل 11 أمريكيا في الهجمات التي نفذتها حركة حماس.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز