ألمانيا تعلن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بمليار يورو

المصدر: أ ف ب

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أعلنت ألمانيا الثلاثاء حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا بمليار يورو (1,1 مليار دولار)، في خطوة ترمي إلى تسريع إمداد كييف بالأسلحة قبل حلول فصل الشتاء.

وتشمل "حزمة الشتاء" منظومة إضافية للدفاع الجوي من نوع باتريوت كان قد اتّفق المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأسبوع الماضي على تزويد كييف بها.

إلى ذلك، سترسل برلين في الشهر الجاري منظومتين صاروخيتين للدفاع الجوي من نوع "أيريس-تي". وهذا الطراز من المنظومات الدفاعية قادر على توفير حماية من الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى، وفق بيان وزارة الدفاع الألمانية.

وتطلب أوكرانيا بإلحاح تزويدها منظومات من هذا النوع لتمكينها من اعتراض مسيّرات وصواريخ روسية.

وفي الأسابيع المقبلة، ستتلقى أوكرانيا عشر دبابات من طراز ليوبارد المتطوّر وثلاثة مضادات للطائرات من طراز غيبارد، وذخيرة وعربات.

ونقل البيان عن وزير الدفاع بوريس بيستوريوس قوله "بـحزمة الشتاء هذه، نحن نعزّز بشكل أكبر جهوزية القوات المسلّحة الأوكرانية في الأشهر المقبلة".

ولم تشر الوزارة إلى الموعد الذي ستتسلّم فيه أوكرانيا منظومة باتريوت الدفاعية الأميركية الصنع.

لكن تدريب الجنود الأوكرانيين على طريقة استخدام المنظومة الصاروخية المتطوّرة "سيبدأ في الأسابيع المقبلة".

وأوضحت الوزارة أن المنظومة سيتم تسليمها من مخزون الجيش الألماني.

وبالإضافة إلى وحدة المراقبة وجهاز الرادار، ستضم المنظومة ثماني منصات إطلاق ونحو 60 صاروخا موجّها.

وقال بيستوريوس إن حزمة الدفاع الجوي الجديدة "قيمتها نحو مليار يورو".

إلى ذلك، ستقدّم الحكومة الألمانية حزمة دعم للقوات الخاصة الأوكرانية بنحو 20 مليون يورو "تضم عربات وأسلحة وعتادا شخصيا".

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