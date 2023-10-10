"طوفان الأقصى" يدفع نحو تعليق الاتفاق العسكري بين الكوريتيْن!

المصدر: أ.ب

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قال وزير الدفاع الكوري الجنوبي، إنه سيضغط من أجل تعليق الاتفاق العسكري بين الكوريتين الموقع عام 2018 لاستئناف مراقبة الخطوط الأمامية لمنافستها كوريا الشمالية، إذ أثار الهجوم على إسرائيل من قبل مسلحي حماس، مخاوف كوريا الجنوبية بشأن وقوع هجمات مماثلة من قبل الشمال.

الاتفاق، الذي تم التوصل إليه خلال فترة قصيرة من الدبلوماسية بين الرئيس الليبرالي السابق لكوريا الجنوبية مون جاي إن، والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، أنشأ مناطق عازلة على طول الحدود البرية والبحرية ومناطق حظر الطيران فوق الحدود لمنع الاشتباكات.

وفي حديثه إلى الصحافيين في سيئول، استشهد وزير الدفاع الكوري الجنوبي، شين وون شيك، بالعنف في إسرائيل وغزة للتأكيد على الحاجة إلى تعزيز المراقبة في الشمال.

ووجه شين انتقادات خاصة لمناطق حظر الطيران المنصوص عليها في الاتفاق بين الكوريتين، والتي قال إنها تمنع كوريا الجنوبية من الاستفادة الكاملة من أصول المراقبة الجوية الخاصة بها في وقت تتزايد فيه التهديدات النووية الكورية الشمالية.

وأشار شين إلى أن تخلي كوريا الجنوبية عن الاتفاقية بشكل كامل، عملية قانونية معقدة ستتطلب الكثير من الوقت، لكن إيقاف الاتفاقية بشكل مؤقت لن يتطلب سوى قرار من اجتماع لمجلس الوزراء.

وقال شين، مستشهدا بالاسم الرسمي لكوريا الجنوبية: "هاجمت حماس إسرائيل، وجمهورية كوريا تتعرض لتهديد أقوى بكثير". وأضاف: "لمواجهة هذا التهديد، نحتاج إلى مراقبة التحركات العسكرية لكوريا الشمالية باستخدام أصول المراقبة لدينا، للحصول على معرفة مسبقة عما إذا كانوا يستعدون للقيام باستفزازات أم لا، لو كانت إسرائيل قد أرسلت طائرات وطائرات مسيرة لمواصلة المراقبة المستمرة، اعتقد أنها ربما لم تكن لتتعرض لهجمات بهذا النطاق".

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