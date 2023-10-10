أوكرانيا تدمّر 27 مسيّرة روسية في سماء أوديسا وميكولاييف وخيرسون

المصدر: أ.ف.ب

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أعلن سلاح الجو الأوكراني، تدمير 27 طائرة مسيّرة روسية جنوب البلاد ليل الاثنين الثلاثاء. وقال سلاح الجو الأوكراني على منصة تلغرام، إن القوات الأوكرانية أسقطت 27 طائرة مسيرة في مناطق أوديسا وميكولاييف وخيرسون.

في المجموع أطلقت موسكو 36 من تلك الطائرات من شبه جزيرة القرم، فيما لم يحدد سلاح الجو، الأهداف التي قد تكون ضربتها المسيرات التسع الأخرى التي لم يدمّرها.

من جهته، قال حاكم ميكولاييف فيتالي كيم على تلغرام، إن إحدى المسيرات دُمرت فوق منطقته.

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