فوز اليمين بغالبية المناطق في الانتخابات اليونانية

المصدر: أثينا - وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أشاد رئيس الوزراء اليوناني المحافظ كيرياكوس ميتسوتاكيس بفوز حزبه «الديمقراطية الجديدة» بسبع من أصل 13 منطقة في الجولة الأولى من الانتخابات المحلية، بما في ذلك أكبرهما، أثينا وسالونيك (شمال).

وقال بعد نشر النتائج الجزئية التي تغطي نصف مراكز الاقتراع «لقد أكدنا على الأهمية السياسية للانتخابات الإقليمية، وقد تم بالفعل حسم سبع مناطق على الأقل لصالح حزب الديمقراطية الجديدة منذ الجولة الأولى».استناداً إلى هذه النتائج، انتُخِب نيكوس هاردالياس، الوزير اليميني السابق، منذ الجولة الأولى حاكماً لأتيكا، وهي منطقة في أثينا، بأكثر من 45 % من الأصوات.

في سالونيك، ثاني أكبر مدينة في اليونان، أعيد انتخاب أبوستولوس تزيتزيكوستاس، بدعم من حزب الديمقراطية الجديدة، لحاكمية مقدونيا الوسطى، وهي منطقة في هذه المدينة، وذلك لولاية ثالثة بغالبية تزيد على 60 % من الأصوات، وفق النتائج الجزئية.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز