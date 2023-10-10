الرئيس الصيني: العلاقات مع أمريكا حاسمة «لمستقبل البشرية»

المصدر: بكين- وكالات

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أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، أمس، أن العلاقات الصينية- الأمريكية ستكون حاسمة «لمستقبل البشرية»، وذلك خلال استقباله وفداً من أعضاء «مجلس الشيوخ الأمريكي» في بكين.

وأكد، وفق ما أفادت به «وكالة الأنباء الفرنسية»، أن «العلاقة بين الصين والولايات المتحدة هي الأهم في العالم، والطريقة التي ستتوافق فيها الصين والولايات المتحدة على مواجهة عالم مضطرب ستحدد مستقبل البشرية ومصيرها».

ووصل وفد من «مجلس الشيوخ» الأمريكي يضم أعضاء من الحزبين، بقياد زعيم الأغلبية في المجلس تشاك شومر، إلى الصين، أول من أمس، وقالت الصين إنها ترحب بالوفد، وتأمل في أن يحسن «فهم» المشرعين للبلاد، وأكدت وزارة الخارجية الصينية أن الزيارة «ستعزز الحوار والتبادلات بين الهيئات التشريعية في البلدين، وستضخ عناصر إيجابية في تطوير العلاقات الصينية - الأمريكية». وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الوفد سيسعى إلى إثارة قضايا تتراوح بين المناخ المُتاح أمام الشركات الأمريكية في الصين وحقوق الإنسان.

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