زلزال أفغانستان.. عمليات البحث عن ناجين متواصلة والضحايا إلى 2500 قتيل

المصدر: كابول - وكالات

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تتواصل عمليات البحث عن ناجين وجثث تحت الأنقاض بـ12 منطقة في ولاية هرات بأفغانستان، جراء زلزال 6.3 درجات بمقياس ريختر، خلف ما يقارب 2500 قتيل. وشهدت المناطق الأكثر تضرراً دمار قرى بأكملها، وملأت الجثث الشوارع، ويتوقع ارتفاع الضحايا، في واحدة من أسوأ الكوارث الطبيعية التي ضربت البلاد منذ عقود.

وتضاربت الحصيلة النهائية لعدد القتلى، فبينما قال الناطق باسم وزارة الكوارث في حكومة حركة طالبان في أفغانستان جنان سيد، إن الحصيلة بلغت 2445 قتيلاً وأكثر من 2000 مصاب، نقل الناطق باسم شرطة العاصمة كابل خالد زادران عن مسؤولين في هيئة إدارة الكوارث الأفغانية أن الحصيلة تجاوزت 2500 قتيل. ووصفت السلطات المحلية في ولاية هرات الخسائر البشرية والأضرار بالصادمة، وأفادت وسائل إعلام محلية نقلاً عن الهلال الأحمر الأفغاني، بأن نحو 12 قرية في منطقتي زيندا جان وغوريان في مقاطعة هيرات -التي يسكنها 1.9 مليون شخص- دمرت بالكامل.

مشاهد كارثية

وكشف تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز»، أن المناطق الأكثر تضرراً من الزلزال شهدت دمار قرى كاملة، فيما من المتوقع أن يرتفع عدد الضحايا خلال الأيام المقبلة.

وقال وكيل صفي (41 عاماً)، إنه كان في منزله في هرات حينما وقع الزلزال، قبل أن يغادر سريعاً مع أطفاله الخمسة، موضحاً أن بيته انهار بعدها بالكامل من شدة الاهتزاز. وأضاف لنيويورك تايمز: «طوال حياتي لم أشهد مثل هذا الزلزال القوي»، لافتاً إلى أنه وأسرته ناموا خارج المنزل في طقس بارد ورياح قوية.

ووصف عمال إغاثة مشاهد الدمار في المناطق المتضررة النائية بهرات، حيث باتت المنازل مجرد أنقاض وقتلت عائلات بأكملها، واكتظت المستشفيات بالمصابين، وبات الآلاف دون غذاء أو مأوى، في أقوى هزة أرضية منذ سنوات في الدولة الجبلية المعرضة للزلازل.

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