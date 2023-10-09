مقتل 27 شخصاً في أعقاب انهيار سد في العاصمة الكاميرونية

المصدر: د ب ا

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انتشل عمال الإنقاذ في الكاميرون جثامين 27 شخصا على الأقل لقوا حتفهم بعد انفجار سد مطلع الأسبوع في العاصمة ياوندي.

وقال نائب قائد فرقة الإطفاء الوطنية، بيتاتوا دوفونغ لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الاثنين، إن السد انهار في وقت متأخر من مساء أمس الأحد في منطقة مبانغكولو بعد هطول أمطار غزيرة.

وأضاف دوفونغ، أن أمواج المياه التي اندفعت بعد انهيار السد دمرت ما لا يقل عن 25 منزلا.

وقال إنه تم انتشال 15 جثة مساء أمس الأحد و12 جثة أخرى اليوم الاثنين، حتى الآن.

وأضاف دوفونغ أنه من المرجح أن يرتفع عدد الضحايا مع استمرار أعمال الإنقاذ، مشيرا إلى أن نحو 20 مصابا نقلوا إلى مستشفيات قريبة.

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