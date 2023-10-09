الأمم المتحدة قلقة إزاء منح موسكو جوازات سفر لسكان أراض أوكرانية تحتلها

المصدر: أ ف ب

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أعربت الأمم المتحدة، الاثنين، عن قلقها العميق حيال قيام موسكو بمنح جوازات سفر روسية "بشكل جماعي" على الأراضي الأوكرانية التي تسيطر عليها وحرمانها الأشخاص الذين يرفضونها من الخدمات الأساسية.

وقالت مفوضيّة الأمم المتّحدة لحقوق الإنسان، إن السكان الذين لا يقبلون الجنسية الروسية في هذه الأراضي يُحرَمون الوصول إلى الخدمات العامة الأساسية وهم أكثر عرضة لخطر الاعتقال التعسفي.

وقالت نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان ندى الناشف: "بعد مرور (أكثر من) عام ونصف العام على الحرب الروسية الأوكرانية، ما زلنا نشهد انتهاكات صارخة ومتواصلة لحقوق الإنسان".

وأضافت أمام مجلس حقوق الإنسان في مناقشة حول أحدث تقرير لمفوضيّة حقوق الإنسان حول الحقوق في أوكرانيا، إنه في الأراضي الأوكرانية التي تسيطر عليها روسيا "لاحظنا بقلق عميق سياسة منح الجنسية بشكل جماعي للسكان".

وتابعت: "يجد الأفراد الذين يختارون عدم قبول جوازات السفر الروسية أنفسهم محاصرين في شبكة من الإقصاء، ويُحرمون من الوصول إلى الخدمات العامة الأساسية مثل الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية".

وقالت: "يفاقم ذلك خطر الاعتقال التعسفي للأشخاص الذين يقاومون".

وتصدر روسيا منذ سنوات جوازات سفر للأوكرانيين في المناطق التي يسيطر عليها الانفصاليون الموالون لموسكو في شرق دونباس وكذلك في شبه جزيرة القرم التي ضمّتها.

وقال خبراء وسكان لوكالة فرانس برس إنهم بحاجة لأوراق ثبوتية صادرة عن السلطات الروسية من أجل مجموعة من المعاملات مثل الحصول على مزايا حكومية والحصول على وظيفة أو الاحتفاظ بها والحصول على الرعاية الطبية.

وفي أبريل، وقّع بوتين مرسومًا يسمح بترحيل الأوكرانيين في المناطق المحتلة إذا لم يحصلوا على جواز سفر روسي بحلول الأول من يوليو 2024.

من جهته، قال ممثل موسكو ياروسلاف إرمين لمجلس حقوق الإنسان إن المفوضية السامية لحقوق الإنسان "تواصل تبرئة كييف وإلقاء اللوم عن جرائم السلطات الأوكرانية على بلدنا".

وأضاف "نحن نعارض بشكل أساسي المنهجية والمحتوى والاستنتاجات" التي تضمّنها تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان.

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