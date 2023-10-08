موسكو: صواريخ نووية جديدة جاهزة لدخول الخدمة

المصدر: موسكو، كييف - البيان،وكالات

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أكدت موسكو جهوزية صواريخ نووية جديدة لدخول الخدمة قريباً، فيما تتواصل المعارك على جبهة أوكرانيا.

وأعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أمس، أنه حالياً يجري تنفيذ مهمة تجهيز الفوج الصاروخي الأول بنظام صاروخي استراتيجي، بصاروخ باليستي عابر للقارات «سارمات».

وتفقد شويغو مراحل تصنيع منظومة سارمات الجديدة للصواريخ النووية العابرة للقارات، والتي من المقرر أن تدخل الخدمة قريباً. وأكد شويغو التصريحات التي أدلى بها الرئيس فلاديمير بوتين في وقت سابق بأن الصواريخ الروسية، التي تطلق من منصات تحت الأرض تعرف باسم الصوامع، أصبحت جاهزة للدفع بها في القتال.

وكان مدير وكالة الفضاء الروسية «روسكوسموس»، يوري بوريسوف، أعلن مطلع الشهر الماضي، أن «سارمات» وُضع في حالة التأهب. وسارمات صاروخ ضخم يبلغ طوله 35.5 متراً وقطره 3 أمتار، ويبلغ مداه 18 ألف كيلومتر.

ونُقل عن شويغو قوله «إعادة تجهيز قوة الصواريخ الاستراتيجية بهذه المنظومة، التي ستصبح أساس القوات النووية الاستراتيجية الروسية الأرضية، تمثل أولوية لضمان القدرة الدفاعية للبلاد».

وكان بوتين قال الخميس الماضي إن بلاده اختبرت بنجاح صاروخ بوريفيستنيك الذي يعمل بالطاقة النووية والقادر على حمل أسلحة نووية ويصل مداه إلى عدة آلاف من الأميال.

تسليح وتعليق

وبعد بدء حرب أوكرانيا في فبراير 2022، كثف الغرب إرسال أسلحة بمليارات الدولارات إلى أوكرانيا، واندفعت فنلندا والسويد إلى السعي للانضمام إلى حلف الشمال الأطلسي (الناتو).

ورداً على ذلك، علقت موسكو مشاركتها في معاهدة نيو ستارت، وهي المعاهدة الأخيرة المتبقية التي تحد من حجم الترسانتين النوويتين الروسية والأمريكية. كما ألمحت روسيا إلى احتمال استخدام الأسلحة النووية إذا شعرت بالتهديد.

استهداف القرم

في الأثناء، قالت وزارة الدفاع الروسية إن أنظمة الدفاع الجوي في البلاد «رصدت ودمرت» صاروخاً أوكرانياً مضاداً للطائرات من طراز إس - 200 أطلق في محاولة للهجوم على شبه جزيرة القرم أمس.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية دمرت مستودعات وقود الطائرات في مطارين أوكرانيين، بمنطقة جيتومير وفي منطقة بولتافا.

وجاء في بيان الوزارة: «دمرت القوات الروسية مستودعات وقود الطائرات الأوكرانية في مطار أوزيرنوي قرب مدينة جيتومير، وفي مطار ميرغورود في منطقة بولتافا، وتم إسقاط طائرة هجومية من طراز (سو - 25) تابعة للقوات الجوية الأوكرانية في منطقة بريوبرازينكا في مقاطعة زابوروجيا». وأضاف البيان أن القوات الروسية دمرت مستودعا للممتلكات العسكرية التقنية للقوات المسلحة الأوكرانية، بمنطقة إيليتشيفسك في أوديسا.

في الوقت ذاته، قال فلاديمير سالدو الحاكم الأوكراني لمنطقة خيرسون إن مسؤولاً بأحد الأحزاب في بلدة نوفا كاخوفكا التي تسيطر عليها روسيا قُتل في تفجير سيارة أمس. وذكر سالدو على تطبيق تيليغرام أن فلاديمير مالوف، الأمين التنفيذي لفرع الحزب الروسي الحاكم في البلدة، توفي في مستشفى.

تطوير مُسيرات

وأعلن رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميغال أن بلاده كثفت إنتاج الطائرات المسيرة بمئة ضعف العام الماضي عقب بدء الحرب. ونقلت وسائل إعلام عن شميغال القول في كييف أمس، إن مئتي شركة جديدة بدأت تطوير مسيرات قتالية.

وقال رئيس الوزراء: «انتقال الطائرة المسيرة الآن من التطوير إلى الشراء أصبح قليلاً بالقدر المستطاع». وأضاف أن صناعة الدفاع الأوكرانية غيرت بشكل جذري نهجها وجرى تحديث شركة الأسلحة الحكومية «يوكروبورونبروم».

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