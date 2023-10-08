الجيش المالي يتقدم في حربه ضد المسلحين

المصدر: دكار - أ.ف.ب

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أعلن الجيش المالي أمس، أنه سيطر على بلدة على الطريق المؤدي إلى كيدال، معقل المسلحين شمالي البلاد، في ظل استئناف الأعمال القتالية في المنطقة.

وقال الجيش في بيان إن القوات المسلحة المالية سيطرت بالكامل على بلدة النفيس أمس. و«يجري تقييم الوضع».

وأكد ألمو آغ محمد الناطق باسم ائتلاف من الفصائل المسلحة أن الجيش موجود في النفيس على بعد 110 كلم جنوب مدينة كيدال.

وقال ألمو آغ محمد «لكن النفيس ليس مسألة مهمة بالنسبة لنا. نحن في حالة حرب. حرب ستكون طويلة ولن يتم خوضها في موقع واحد»، مضيفاً «النفيس موقع واحد فقط والجبهة ليست ثابتة».

وغادرت قافلة عسكرية تضم عشرات الآليات بعضها مدرع، الاثنين مدينة غاو التي تقع على بعد 300 كيلومتر جنوب غرب كيدال. ومذاك تعرضت القافلة للهجوم.

تعزيز المواقع

وصرح ضابط متمركز في غاو في حينه إن القافلة «كانت تتجه في البداية نحو النفيس لتعزيز مواقعنا. لن نتوجه مباشرة إلى كيدال».

وقال شاهد عيان أمس «رأينا صباحاً في بلدة النفيس مقاتلين من.. الجيش المالي».

ويمكن للسفر براً في مالي أن يكون طويلاً وخطيراً. وقال الجيش الخميس إن قافلة كبيرة من قواته وصلت إلى مشارف النفيس.وكان المسلحون أعلنوا في وقت سابق أنهم أوقفوا تقدم القافلة وأسقطوا طائرة عسكرية جنوب النفيس. وتتقدم القافلة ببطء، وأثيرت تكهنات حول وجهتها وأهدافها.

نقطة تحول

وقد يكون الهجوم على قواعد المسلحين في منطقة كيدال نقطة تحول بعد عقد من الصراع، مع تكثيف الهجمات على معسكرات الجيش المالي من قبل الجماعات الانفصالية.

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