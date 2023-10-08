08 أكتوبر.. حدث وتاريخ 1939 القوات الألمانية تحتل بولندا في الحرب العالمية الثانية، وسقوط 66 ألف قتيل بولندي. 1967 القبض على الثوري الأرجنتيني الأصل آرنستو تشي جيفارا وعدد من رفاقه في بوليفيا. 1991 كرواتيا وسلوفينيا تعلنان استقلالهما عن يوغسلافيا، ما أدى لاشتعال الحرب اليوغوسلافية. 2020 مبايعة الشيخ مشعل الأحمد ولياً للعهد في الكويت بالإجماع في جلسة خاصة لمجلس الأمة. صورة التاريخ: 08 أكتوبر 2023 ت + ت - الحجم الطبيعي تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App