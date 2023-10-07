مقتل 16 شخصاً وإصابة العشرات جراء زلازل ضربت غرب أفغانستان

المصدر: رويترز

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قال مسؤول بإدارة صحية في أفغانستان إن عدة زلازل ضربت غرب البلاد اليوم السبت مما أسفر عن مقتل 16 على الأقل وإصابة العشرات.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلازل وقعت على بعد 35 كيلومترا إلى الشمال الغربي من مدينة هرات وبلغت قوة أحدها 6.3 درجات.

وقال طبيب من إدارة صحية في هرات لرويترز إن 16 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 45، لكنه أضاف أن مسؤولي الإنقاذ يحاولون الوصول إلى مناطق نائية يصعب الوصول إليها.

وتابع "قد تتغير الحصيلة".

وقال عرفان الله شرفزوي المتحدث باسم الهلال الأحمر الأفغاني إن فرق طوارئ ومتطوعين يستعدون للذهاب إلى هرات لمساعدة الضحايا.

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