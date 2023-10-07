زلزال بقوة 6.7 يضرب بابوا غينيا الجديدة

المصدر: أ.ف.ب

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ضرب زلزال بقوة 6.7 درجات شرق بابوا غينيا الجديدة، اليوم السبت، وفق ما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، دون ورود تقارير فورية عن وقوع أضرار.

وقدّرت هيئة المسح، عمق الزلزال بنحو 53 كيلومتراً، مضيفة أنه وقع قرابة الساعة 07.30 بالتوقيت المحلي ومركزه على بعد نحو 56.6 كيلومتراً جنوب شرق بلدة مادانغ الساحلية. وأشارت الهيئة، إلى أن هزة ارتدادية بنفس القوة ضربت ساحل مادانغ بعد دقائق.

وتعتبر الزلازل شائعة في بابوا غينيا الجديدة، لكنها نادراً ما تسبب أضراراً واسعة النطاق. وخارج البلدات والمدن الكبرى، معظم المناطق ذات كثافة سكانية منخفضة والمباني فيها غالباً ما تكون مصنوعة من الخشب.

وتحدث بعض الزلازل تحدث دماراً أكبر، ففي أبريل، قُتل سبعة أشخاص على الأقل، حين ضرب زلزال بقوة سبع درجات منطقة تغطيها الغابات في الدولة الجزيرة الواقعة في المحيط الهادئ. ودُمّر نحو 180 منزلاً في منطقة كاراواري قرب مركز الزلزال.

وفي سبتمبر 2022، قُتل عشرة أشخاص حين دمّر زلزال بقوة 7.6 درجات مئات المنازل، وتسبب بقطع طرق وبانقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء شمال البلاد.

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