زلزال بقوة 6,2 درجات يضرب غرب أفغانستان

المصدر: د ب أ

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هز زلزال قوي المنطقة الحدودية الأفغانية بالقرب من إيران، اليوم.

وذكرت هيئة "المسح الجيولوجي" الأمريكية أن مركز الزلزال، الذي بلغت شدته 5ر5 درجة على مقياس ريختر، وقع في منطقة "زينده جان" في إقليم "هيرات" غرب أفغانستان وكان على عمق 29 كيلومترا.

وتحدث صحفي في إقليم "هيرات" عن "زلزال هائل" غير أنه لم يتم معرفة تفاصيل الأضرار والضحايا المحتملين.

وشعر السكان في إيران المجاورة أيضا بالزلزال. وذكرت وسائل إعلام محلية أنه تم إرسال فرق إنقاذ إلى مناطق حدودية لتفقد الأضرار المحتملة.

وتحدث زلازل قوية مراراً في المنطقة، وأسفر زلزال مدمر عن مقتل أكثر من ألف شخص في أفغانستان في عام 2002 .

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