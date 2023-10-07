برئاسة زعيم الأغلبية تشاك شومر.. وصول وفد من مجلس الشيوخ الأمريكي إلى الصين

المصدر: أ ف ب

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وصل وفد من مجلس الشيوخ الأمريكي يضمّ أعضاء من الحزبين بقياد زعيم الأغلبية في المجلس تشاك شومر، إلى الصين السبت حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية.

وقالت هيئة البث الرسمية سي جي تي إن، "وصل زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر، على رأس وفد من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديموقراطي إلى شنغهاي السبت، المحطة الأولى في جولتهم في الصين".

وهبطت طائرة الوفد في وقت مبكر من بعد الظهر في شنغهاي، القوة الاقتصادية للصين، وفقاً لصور نشرتها شبكة "سي جي تي ان".

ومن المقرّر أن يلتقي شومر بكبار المسؤولين في المدينة قبل أن يتوجّه إلى العاصمة بكين، حيث أفادت وكالة "بلومبرغ" بأنّ الوفد يسعى للقاء الرئيس شي جينبينغ.

وقالت الصين إنها ترحّب بالوفد وتأمل في أن يحسّن "فهم" المشرّعين للبلاد.

وأكدت وزارة الخارجية الصينية أنّ الزيارة "ستعزّز الحوار والتبادلات بين الهيئات التشريعية في البلدين، وستضخّ عناصر إيجابية في تطوير العلاقات الصينية الأمريكية".

وذكرت وسائل إعلام أميركية أنّ الوفد سيسعى إلى إثارة قضايا تتراوح بين المناخ المُتاح أمام الشركات الأميركية في الصين وحقوق الإنسان.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز نقلاً عن مكاتب أعضاء مجلس الشيوخ، أنّ الوفد سيتوقف أيضاً في كوريا الجنوبية واليابان.

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