وثيقة: مجموعة فاغنر الروسية اقتنت قمرين اصطناعيين من شركة صينية لأغراض استخباراتية

المصدر: أ ف ب

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أكدت وثيقة اطلعت عليها وكالة الأنباء الفرنسية أن مجموعة فاغنر الروسية وقعت في 2022 عقدا مع شركة صينية لشراء قمرين اصطناعيين واستخدام صورهما، دعما لنشاطاتها الاستخباراتية.

ووُقع العقد في نوفمبر 2022، بعد أكثر من ثمانية أشهر على بدء الحرب في أوكرانيا الذي كانت تؤدي فيه المجموعة بقيادة يفغيني بريغوجين دورا ميدانيا مهما.

واستُخدمت الصور الملتقطة أيضا للمساعدة في عمليات فاغنر في أفريقيا وتمردها الفاشل في روسيا في يونيو والذي مهد لتفكيك المجموعة بحكم الأمر الواقع بعد مقتل بريغوجين ومسؤولين آخرين في أغسطس، وفق ما أفاد مصدر أمني أوروبي وكالة الأنباء الفرنسية.

وبحسب عقد اطلعت عليه وكالة الأنباء الفرنسية ومكتوب باللغتين الإنجليزية والروسية وموقع في تاريخ 15 نوفمبر 2022، باعت شركة "بكين يونزي للتكنولوجيا" قمرين اصطناعيين عاليي الدقة للمراقبة تابعيَن لشركة الفضاء الصينية العملاقة "تشانغ غوانغ لتكنولوجيا الأقمار الاصطناعية"، لشركة "نيكا-فروت" التي كانت حينها جزءا من إمبراطورية بريغوجين التجارية.

وبلغت قيمة الصفقة 30 مليون دولار وشمل المبلغ القمرين الاصطناعيين وخدمات إضافية.

وينص العقد أيضا على توفير الصور حسب الطلب، ما سمح لمجموعة فاغنر بالحصول على صور عبر الأقمار الاصطناعية لأوكرانيا ومناطق في أفريقيا حيث كان مرتزقتها ينشطون، بما في ذلك ليبيا والسودان وجمهورية أفريقيا الوسطى ومالي، حسبما أفاد المصدر الأمني الأوروبي طالبا عدم الكشف عن هويته.

وبحسب المصدر نفسه، طلبت مجموعة "فاغنر" أيضا صورا للأراضي الروسية في نهاية مايو 2023، على طول الطريق بين الحدود الأوكرانية وموسكو الذي استولى عليه جنود فاغنر نهاية يونيو خلال تمردهم الذي أُحبط خلال 24 ساعة.

غير أن العقد لا يذكر طلب أي صور من هذا النوع للأراضي الروسية.

ولكن انتشرت تقارير مفادها أن أجهزة الاستخبارات الغربية، بما فيها الاستخبارات الفرنسية والأمريكية، كانت لديها معلومات تفيد بأن التمرد سيحدث، قبل حصوله.

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