400 جندي باكورة الانسحاب الفرنسي من النيجر

المصدر: نيامي - وكالات

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أفاد المجلس العسكري في النيجر، أمس، أن 400 جندي فرنسي متمركزين في بلدة أولام جنوبي غرب البلاد، هم أول دفعة تغادر النيجر، بعدما أعلنت فرنسا، أول من أمس، بدء سحب قواتها.

وذكر المجلس، في بيان بثته الإذاعة الوطنية، أن قاعدة جوية في العاصمة نيامي، حيث يتمركز أغلبية الجنود الفرنسيين، سوف يتم تفكيكها بنهاية العام الجاري.

وأعلنت فرنسا بدء سحب قواتها من النيجر، بعدما قال الرئيس، إيمانويل ماكرون الشهر الماضي إنه يرفض أن يكون «رهينة» لدى من نفذوا الانقلاب هناك، كما أعلن إنهاء التعاون العسكري مع الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.

وبحسب مراقبين، من شأن سحب 1500 جندي من النيجر أن يترك فجوة كبيرة في الجهود الغربية لمواجهة جماعات مسلحة بدأت تمرداً منذ نحو عشر سنوات في منطقة الساحل، كما أنه يوجه ضربة لنفوذ فرنسا في المنطقة.

وأكد المجلس العسكري في النيجر أنه يحرص على أن تتم مغادرة القوات الفرنسية بطريقة منظمة وآمنة «بما يحترم مصالحنا وظروفنا». ودعا المجلس المواطنين إلى توخي الحذر خلال هذه «الفترة الانتقالية».

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