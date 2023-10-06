رئيس كوت ديفوار يقيل رئيس الوزراء ويحل الحكومة في تعديل وزاري كبير

المصدر: أ ب

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أقال رئيس كوت ديفوار، الحسن واتارا، رئيس وزراء البلاد وحل الحكومة، بحسب اعلان مسؤول بارز يوم الجمعة، في تعديل وزاري كبير في الدولة الواقعة غربي أفريقيا.

وقال الأمين العام للرئاسة، عبد الرحمن سيسي، في بيان إن رئيس الوزراء باتريك أتشي أقيل مع أعضاء حكومته بعد اصدار الرئيس مرسوما بذلك.

حل على كوت ديفوار، التي تستعد لإجراء انتخابات عام 2025، ثلاثة رؤساء للوزراء منذ عام 2020. وخلف أتشي حامد باكايوكو، الذي توفي بمرض السرطان في مارس 2021. وكان سلف باكايوكو قد توفي أيضا في المنصب متأثرا بمرض.

وقال سيسي "الرئيس يعبر عن امتنانه لرئيس الوزراء باتريك آتشي ولجميع أعضاء الحكومة لالتزامهم بخدمة الأمة خلال السنوات الماضية". وأضاف أن المسؤولين المنتهية ولايتهم سيواصلون مهامهم حتى يتم تشكيل حكومة جديدة في وقت لاحق من الشهر.

وفي سبتمبر أعلن واتارا عن تعديل وزاري بعد انعقاد مجلس شيوخ البلاد وانتخاب رئيسه الجديد.

ويتولى أتشي رئاسة الوزراء منذ أبريل نيسان 2022، عندما أجرت الحكومة آخر تعديل وزاري.

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