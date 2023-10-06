قتيلان في غارة جديدة على أوكرانيا غداة إحدى أعنف عمليات القصف خلال الحرب أودت بحياة العشرات

المصدر: أ ف ب

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أسفر قصف روسي الجمعة عن مقتل فتى في العاشرة وجدته وإصابة 28 شخصا على الأقل في خاركيف شمال شرق أوكرانيا غداة إحدى أعنف عمليات القصف خلال الحرب على المدنيين، في المنطقة نفسها.

وقال وزير الداخلية الأوكراني إيغور كليمينكو على تلغرام "تم العثور على جثة فتى يبلغ من العمر 10 سنوات تحت الأنقاض" مضيفا أن جدته قضت أيضا في القصف.

من جانبه، أفاد الحاكم الإقليمي أوليغ سينيغوبوف بإصابة 28 شخصا على الأقل بينهم رضيع في شهره 11 من نفس عائلة القتيلين.

ولحقت أضرار بمبنيين ودمر مبنى سكني مكون من ثلاثة طوابق، وقالت الشرطة إن صاروخين باليستيين من طراز إسكندر أصابا هذه المباني.

وفي وقت لاحق، قال سينيغوبوف إن مبنى سكنيا تعرض للقصف في مدينة فوفشانسك القريبة من الحدود الروسية التي استعادتها القوات الأوكرانية قبل عام. وأصيب مسن "بحروق خطيرة" وامرأتان بجروح.

وأمس قُتل ما لا يقل عن 52 شخصا بينهم صبي يبلغ من العمر ست سنوات في قصف على غروزا في منطقة خاركيف حيث تجمع السكان لتشييع جندي، وفقا لحصيلة جديدة اعلنها الحاكم.

أصاب القصف هذه البلدة في وضح النهار، مما أدى إلى تدمير متجر ومقهى يقعان في نفس المبنى كان بداخله حوالي ستين شخصا.

وصباح الجمعة قام عناصر الإطفاء برفع الأنقاض.

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