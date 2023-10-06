أصبح شاهد إثبات في قضيته.. ترامب يتنازل عن الدعوى بحق محاميه السابق مايكل كوهين

المصدر: أ ف ب

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تنازل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن الدعوى التي رفعها على محاميه السابق مايكل كوهين الذي أصبح شاهد إثبات في القضية التي سيحاكم في اطارها أمام قضاء ولاية نيويورك في 2024.

وتقدم دونالد ترامب بشكوى في أبريل أمام محكمة فدرالية في فلوريدا (جنوب شرق) ضد المحامي بتهمة انتهاك السرية المهنية وعقد السرية المبرم بينهما، مطالبا بتعويضات قدرها 500 مليون دولار.

لكن في وثيقة قضائية قدمها مساء "الخميس" أمام هذه المحكمة، أعلن أنه يسحب شكواه طوعا دون اي تفسير.

وقالت دانيا بيري محامية كوهين "بدلا من الاضطرار إلى الإدلاء بشهادته أمامي "الاثنين" تخلى دونالد ترامب طوعا عن دعواه القضائية للحصول على تعويض قدره 500 مليون دولار من موكلنا مايكل كوهين".

وقال مايكل كوهين "إن تنازل ترامب الجبان يمثل نهاية محاولته الأخيرة لإقناعي بعدم تقديم شهادة صادقة ضده".

قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2016، كان كوهين دفع 130 ألف دولار من أمواله الممثلة ستورمي دانيلز لكي لا تكشف علاقتها الجنسية التي قالت إنها أقامتها مع ترامب في عام 2016.

وبعد أن كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" هذه الصفقة في يناير 2018، تستر المحامي على الرئيس وأكد أنه لم يتلق اي أموال من ترامب.

لكن المقال أثار اهتمام القضاء. وبعد ان ضيق المحققون الذين اكتشفوا الاحتيال الضريبي في حساباته، انقلب مايكل كوهين ضد دونالد ترامب معترفا بتلقيه 11 شيكا لتغطية النفقات التي تلقتها الممثلة ستورمي دانيلز .

لكن تم تسجيل هذه الاموال على أنها "اتعاب قانونية" في حسابات منظمة ترامب، ما أدى إلى توجيه لترامب تهمة "التزوير المحاسبي" من قبل قضاء ولاية نيويورك. ومن المقرر إجراء المحاكمة في نهاية مارس 2024.

ستبدأ محاكمته أمام محكمة فدرالية في واشنطن لمحاولاته غير القانونية المزعومة لإلغاء نتائج انتخابات 2020، في الرابع من مارس المقبل.

ومن المقرر أيضا أن يحاكم في مايو أمام محكمة في فلوريدا لإهماله في التعامل مع وثائق سرية بعد مغادرته البيت الأبيض، وفي موعد لم يحدده بعد من قبل قضاء ولاية جورجيا بسبب سلوكه خلال انتخابات عام 2020.



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