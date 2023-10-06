​وزير الدفاع الروسي يدعو إلى إنتاج مزيد من الطائرات المقاتلة من طراز سو-34

المصدر: أ ف ب

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دعا وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الجمعة إلى إنتاج مزيد من الطائرات المقاتلة من طراز سو-34 فيما تواصل موسكو هجومها على أوكرانيا.

وكان الكرملين قد أعلن عن زيادة الإنفاق العسكري بشكل كبير بما يلبّي احتياجاته العسكرية في أوكرانيا مع اقتراب الهجوم الواسع النطاق من إنهاء عامه الثاني.

وقال شويغو خلال زيارة لقاعدة تصنيع لسلاح الطيران في نوفوسيبيرسك في سيبيريا إن "هذه الطائرات تؤدي أعمالا شاقة. يمكنها القيام بأربع إلى خمس طلعات يوميا".

وأضاف "لهذا السبب نحتاج إلى تكثيف وتسريع إنتاجها".

وأكد أن وزارة الدفاع "كلفت إدارة المصنع بتسريع أعمال الانتاج والتصليح" لطائرات سو-34 لأن هذا السلاح "مطلوب".

وجاءت هذه التصريحات خلال زيارة شويغو لمصنع نوفوسيبيرسك للطيران، على بعد حوالي 3000 كيلومتر شرق موسكو.

وتحوّل الكرملين، الذي تعرض لنظام عقوبات غربية غير مسبوقة، إلى اقتصاد الحرب.

وزاد الإنفاق الدفاعي بنسبة 68 بالمئة لعام 2024، أي ما يعادل حوالي 6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ويتخطى الإنفاق المخصص للسياسات الاجتماعية.

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