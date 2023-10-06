06 أكتوبر.. حدث وتاريخ 1973 اندلاع حرب أكتوبر وعبور القوات المصرية قناة السويس والقوات السورية لخط آلون في الجولان. 1981 اغتيال الرئيس المصري الأسبق محمد أنور السادات خلال عرض عسكري بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر. 2000 استقالة رئيس صربيا سلوبودان ميلوسيفيتش، وحوكم لاحقاً في «الجنائية الدولية». 2012 وفاة الشاذلي بن جديد رئيس الجزائر الأسبق (من 9 فبراير 1979 وحتى 11 يناير 1992). صورة التاريخ: 06 أكتوبر 2023 ت + ت - الحجم الطبيعي تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App