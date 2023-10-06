بوتين: مهمة روسيا تتمثل في تأسيس عالم جديد

المصدر: موسكو ـ وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس، أن مهمة بلاده تتمثل في «بناء عالم جديد»، وهاجم «الهيمنة» الغربية، مشدداً على أن الحرب في أوكرانيا تحدد «المبادئ التي سيقوم على أساسها النظام العالمي الجديد».

وتفصيلاً، قال بوتين، خلال منتدى «فالداي» السياسي في روسيا: «تواجهنا خصوصاً مهمة بناء عالم جديد»، مندداً بـ«غطرسة» الغربيين بعد انهيار الاتحاد السوفييتي.

تبرير الهيمنة

واعتبر أن «الولايات المتحدة، ومن يدورون في فلكها، سلكوا طريق الهيمنة»، لافتاً إلى أن «الغرب يحتاج دائماً إلى عدو يتم تبرير القتال ضده بالقوة والتوسع».

وبناء عليه، رأى بوتين أن العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا ليست «نزاعاً على أراضٍ»، بل حدث ينبغي له أن يحدد «المبادئ التي سيقوم على أساسها النظام العالمي الجديد».

وتابع الرئيس الروسي: «ليس لدينا أي مصلحة في استعادة أراضٍ». كذلك، اتهم بوتين الغربيين بشيطنة الصين، و«خلق مناخ معاد للمسلمين»، مضيفاً: «إنهم يحاولون إلصاق صورة العدو بكل من لا يبدي استعداداً للحاق بالنخب الغربية».

عالم مفتوح

وشدد بوتين على أن الزمن الذي كان يملي فيه الغرب إرادته على الدول الأخرى، كما في حقبة الاستعمار، «ولى منذ وقت طويل» ولن يعود «أبداً».

وأكد بوتين أن روسيا تريد العيش «في عالم مفتوح» حيث العلاقات الدولية متحررة من «منطق التكتلات» وتستند إلى «حلول مشتركة».

ورأى بوتين أن روسيا لا تزال قادرة على مواجهة الكلفة العسكرية للحرب الأوكرانية. وقال «حتى الآن، نتدبر أمورنا في شكل جيد. لدي أسباب للاعتقاد أننا سنكون قادرين أيضاً على مواجهة المستقبل».

واتهم بوتين، الغرب، بإقامة «ستار حديدي جديد» مع روسيا، وقال: «لسنا نحن من نغلق الباب.. بل أوروبا هي التي تغلق الباب.. تتم إقامة ستار حديدي جديد. ولسنا نحن من يصنعه، بل الأوروبيون».

وبين أن أوكرانيا خسرت أكثر من 90 ألف جندي منذ بدء هجومها المضاد أوائل يونيو الماضي. وأضاف: إن كييف خسرت 557 دبابة، ونحو 1900 مركبة مدرعة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز