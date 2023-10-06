قتلى وعشرات المفقودين بفيضانات عارمة في الهند

المصدر: نيودلهي - وكالات

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لقى ما لا يقل عن 14 شخصاً حتفهم، فيما فقد 102 آخرون، بينهم 22 من أفراد الجيش، بعد وقوع فيضانات بوادٍ جبلي في الهند، بسبب هطول أمطار غزيرة، أدت لارتفاع منسوب المياه في بحيرة جليدية.

وذكرت وسائل إعلام هندية، نقلاً عن معلومات من السلطات في البلاد، أمس، أن 14 جسراً تضررت بشدة أو انهارت، بينما غمرت المياه قرى عدة، كما تضرر طريق سريع، واضطربت شبكة التليفون المحمول في مناطق عدة بولاية سيكيم.

وعدت السلطات الهندية، الكارثة، التي تسببت في أضرار لنحو 22 ألف شخص، ومحاصرة 3000 سائق من مناطق أخرى، الأحدث ضمن سلسلة كوارث مناخية، أسفرت عن سقوط ضحايا في جبال جنوب آسيا، عازية السبب إلى ظاهرة تغير المناخ.

وكتب مصدر عسكري على «إكس»: «تجري عمليات البحث وسط استمرار هطول الأمطار، وتدفق المياه بسرعة في نهر تيستا، فضلاً عن انجراف طرق وجسور في العديد من المناطق».

وأفاد الجيش الهندي بأنه تم العثور على شخص حي من بين 23 آخرين، تم تسجيلهم تحت بند مفقودين، وطلبت السلطات من سكان سيكيم عدم الاقتراب من النهر، فيما تظل المدارس في مناطق بالولاية مغلقة حتى نهاية الأسبوع.

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