14 قتيلاً على الأقل و102 مفقود جراء فيضانات في الهند

المصدر: أ ف ب

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قتل 14 شخصاً على الأقل وفقد 102 آخرون جراء فيضانات وقعت في واد بولاية سيكيم في شمال شرق الهند إثر هطول أمطار غزيرة على بحيرة جليدية في هملايا، على ما أعلنت السلطات.

وقال براباكار راي مدير سلطة ادارة الكوارث في ولاية سيكيم "بلغ عدد القتلى 14 حتى الآن وعدد المفقودين هو 102".

واورد الجيش أن بين المفقودين 22 جنديا. ويحاول الجيش إعادة وصل الخطوط الهاتفية وتقديم "مساعدة طبية الى السياح والسكان المحتجزين"، وفق ما قال في بيان.

تقع ولاية سيكيم الجبلية المعزولة قرب حدود الهند مع النيبال والصين. وتمتد بحيرة لوناك عند أسفل كتلة جليدية قريبة من جبل كانغشنجونغا، ثالث أعلى جبال العالم.

وقال هيمانغسو تيواري متحدثا باسم الجيش إن "الفيضانات زرعت الدمار في أربعة اقاليم من الولاية فجرفت أشخاصا وطرقا وجسورا".

وأفادت السلطات عن أضرار "جسيمة" لحقت بطرق المنطقة وتدمير 14 جسراً.

ووعد رئيس الوزراء ناريندرا مودي بتقديم "كل دعم ممكن" إلى السكان المنكوبين.

وتقلصت مساحة بحيرة لوناك بنسبة الثلثين فجأة وفق صور عبر الأقمار الاصطناعية نشرتها منظمة البحث الفضائي الهندية.

وتزداد وتيرة الفيضانات الناتجة عن تدفق بحيرات جليدية خارج حدودها مع الاحترار وذوبان الجليد.

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