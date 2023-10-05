قيرغيزستان.. مقتل زعيم العصابة الإجرامية كامتشي كولبايف في عملية خاصة

المصدر: وكالات

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أعلنت السلطات القيرغيزية مصرع زعيم العصابة الاجرامية كامتشي كولبايف ، وفقا لما ذكرته وسائل الاعلام القيرغيزية نقلا عن لجنة الدولة للامن القومي (SCNS).

وبحسب تلك المصادر فقد جرت العملية يوم أمس الأربعاء في مطعم وسط العاصمة بيشكيك ،بعد أن قاوم كولباييف قوات الأمن التي كانت تسعى لاعتقاله ، حيث قُتل في تبادل لإطلاق النار.

وأوضحت الإدارة أن "المتخصصين الأطباء أكدوا وفاة كولبايف في مكان الحادث متأثرا بجراحه حيث أصيب بأعيرة نارية. فيما لم تقع إصابات بين أفراد لأمن والمدنيين".

ويتهم كولبايف بتشكيل مجموعة إجرامية منظمة، تمارس الاتجار غير المشروع بالأسلحة، وتمارس القتل والنهب.

وكانت السلطات في قيرغيزستان قد اعتقلت كولباييف سابقًا في أكتوبر 2020 للاشتباه في تشكيله منظمة إجرامية، ولكن تم إطلاق سراحه لاحقًا بكفالة.

يذكر أن جمهورية قيرغستان تخوض منذ العام 2020، معركة متواصلة ضد الجريمة المنظمة في البلاد ، حيث أعلن الرئيس صدير جاباروف ، أنه لن يكون للمجرمين ولا للمجموعات الإجرامية أي وجود في بلاده .وقال حينها: : "أستطيع أن أؤكد لكم أن هذا العمل سيتم الانتهاء منه قريبًا"، يقصد القضاء على المجموعات الإجرامية.

ونتيجة لذلك، بدأت لجنة الدولة للأمن القومي للجمهورية القيرغيزية، برئاسة الفريق كامشيبيك تاشييف معركة قوية ضد الجريمة المنظمة وفي غضون عامين تغير الوضع بالفعل.

وتأتي الاطاحة بكامتشي كولبايف تتويجا لتلك الجهود المتواصلة التي تسعى من خلالها حكومة قيرغيستان لجعل البلاد أكثر أماناً واستقراراً.

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