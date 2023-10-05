روسيا تعلن إحباط هجوم كبير على القرم

المصدر: موسكو، كييف - عواصم

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، أن دفاعاتها الجوية أسقطت 31 طائرة مسيرة أوكرانية في هجوم ليلي على مناطق حدودية، فيما يبدو أضخم هجوم أوكراني بطائرات مسيرة عبر الحدود منذ بدء الحرب.

وأشار بيان الوزارة إلى أن الطيران الروسي تمكن أيضاً من إحباط محاولة أوكرانية لإنزال مجموعة من الجنود بحراً في الجانب الغربي من شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا.

وأضاف إن القوة حاولت الهبوط في كيب تارخانكوت، على الطرف الغربي لشبه جزيرة القرم، باستخدام قارب سريع وثلاث زلاجات نفاثة. وقال أندريه يوسوف، المتحدث باسم مديرية المخابرات العسكرية بوزارة الدفاع الأوكرانية، إن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر في أثناء محاولتها إنزال قوات على أراضي القرم.

ونقلت صحيفة «أوكراينسكا برافدا» عن يوسوف قوله: «كانت هناك معركة... لسوء الحظ، كانت هناك خسائر بين المقاتلين الأوكرانيين». وتواصل أوكرانيا هجومها المضاد منذ ثلاثة أشهر ولكنه يسير بوتيرة بطيئة. وأقر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس ببطء الهجوم، وقال لقناة سكاي تي. جي 24 الإيطالية عبر مترجم «هناك إرهاق ولكننا سنبذل قصارى جهدنا للنصر على عدونا، وسيستمر هجومنا المضاد، وحتى لو ببطء لصد العدو».

وأضاف إن كييف تبذل «كل ما في وسعها» كي تحصل على المزيد من أنظمة الدفاع الجوي في الأشهر القليلة المقبلة. وقال زيلينسكي إن أوكرانيا تحاول تجاوز فصل الشتاء من دون فقد زمام المبادرة في المعركة.

وفيما أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه سيلقي قريباً «خطابًا هامًا» بشأن أهمية دعم أوكرانيا، حيث تشهد واشنطن اضطرابات سياسية تهدد بعرقلة المساعدات لكييف، دعا رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك حلفاءه الغربيين إلى مواصلة تسليح أوكرانيا، في ظل الشكوك المحيطة بالمساعدات العسكرية من بعض البلدان.

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