قاع البرميل بدأ يظهر.. حلف شمال الأطلسي يحذر من نفاد مخزونات الذخيرة الموجهة لأوكرانيا

المصدر: وكالات

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حذر مسؤولون بريطانيون وآخرون في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، من أن الذخيرة التي يمكن أن تقدمها الجيوش الغربية إلى أوكرانيا "توشك على النفاد"، وحثوا دول التكتل الأمني، على تكثيف الإنتاج.

وتأتي التقارير عن النقص المحتمل في إمدادات الذخيرة لأوكرانيا، بعد عدم تضمين الأموال المخصصة لشراء أسلحة لأوكرانيا في مشروع قانون الإنفاق المؤقت الذي أقره الكونغرس الأمريكي نهاية الأسبوع الماضي، لتجنب إغلاق الحكومة الفيدرالية.

وأشارت "CNN" إلى أن هذه "الحالة الجديدة من الضبابية وعدم اليقين تجاه مستقبل المساعدات الأمريكية لأوكرانيا" برزت الثلاثاء، بالتزامن مع الإطاحة برئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي، الذي دافع عن دعم أوكرانيا، من منصبه من قبل زملائه الجمهوريين.

وتمثل هذه التطورات، وفقاً للشبكة الإخبارية الأمريكية، أخباراً "مثيرة للقلق" بالنسبة للأوكرانيين في الوقت الذي تدخل فيه الحرب في أوكرانيا شهرها العشرين، كما تثير العديد من التساؤلات بشأن ما إذا كانت موسكو تشعر بالقدرة على الاستدامة والاستمرار في الحرب، مقارنة بالوعود الغربية.

وقال الأدميرال روب بوير من هولندا، ورئيس اللجنة العسكرية بالناتو والمسؤول العسكري الأرفع في الحلف، الثلاثاء، خلال نقاش ضمن منتدى وارسو الأمني: "لقد أصبح بإمكاننا رؤية قاع البرميل الآن"، في إشارة إلى اقتراب نفاد مخزون الذخيرة الغربية.

وأضاف: "نحن نمنح أنظمة أسلحة، وهذا عمل عظيم، وذخيرة لأوكرانيا، ولكن ليس من مستودعات ممتلئة"، في إشارة إلى نفاد الذخيرة من المستودعات.

وتابع: "لقد بدأنا نأخذ من مستودعات نصف ممتلئة أو أقل من ذلك في أوروبا، وقد أوشك محتوى هذه المخازن من الذخيرة على النفاد".

من جانبه قال جيمس هيبي، وزير الدولة لشؤون القوات المسلحة في المملكة المتحدة، خلال الكلمة التي ألقاها في الجلسة نفسها، إنه حتى برغم انخفاض المخزونات، يجب أن تستمر مساعدة كييف، وعلى الدول الأوروبية زيادة قدرتها على إنتاج المزيد من الذخيرة.

وأضاف: "علينا أن نُبقي أوكرانيا في ساحة المعركة الليلة وغداً وبعد غد وبعده"ما يعني "مواصة العطاء يوماً بعد يوم، وإعادة بناء مخزوناتنا".

في غضون ذلك حذر محللون من أن "ترسانة الديمقراطية" الأمريكية يجب أن تبدأ في زيادة جهودها، وإلا فقد يجد المجهود الحربي الأوكراني نفسه في مأزق، في إشارة إلى الخلاف في الكونغرس بشأن المساعدات لأوكرانيا، وفقاً لما أوردته "سي إن إن".

والأسبوع الماضي كتب توماس واريك، كبير الزملاء غير المقيم في المجلس الأطلسي، إن "الولايات المتحدة وحلفاءها يتعهدون لأوكرانيا مجموعة كبيرة من الذخائر، ولكن لا يتم إنتاجها أو تسليمها بالسرعة المطلوبة".

وأضاف واريك أنه بينما أخرت أوكرانيا هجومها الصيفي انتظاراً لوصول المزيد من الذخيرة والمعدات إلى خطوطها الأمامية، تمكنت روسيا من بناء دفاعات أعاقت التقدم الأوكراني بدرجة كبيرة.

وتابع:"لقد أثبتت القوات الأوكرانية مرونة وقدرة هائلة على التكيف، ولكنها بحاجة إلى أن يكون لديها ما يكفي من الذخائر والأسلحة".

واستطرد: "ولكن الأحداث في واشنطن تضع الإمدادات الأوكرانية، والموقف الأوكراني في ميدان المعركة بوجه عام، محل شك".

وكتب وكيل وزارة الدفاع الأمريكية مايكل ماكورد في رسالة إلى قيادات الكونغرس، الجمعة الماضية، أثناء مناقشة مشروع قانون الإنفاق الذي ألغى المساعدات الأمريكية إلى أوكرانيا، إن "عدم القدرة على ضمان إتمام عمليات الشراء والتسليم في الوقت المناسب يمكن أن يقوض العمليات الأوكرانية الأساسية لاستعادة مزيد من الأراضي أو التصدي لهجمات روسية مستقبلية محتملة".

وأضاف: "من دون مزيد من التمويل الآن، سنضطر إلى تأخير أو تقليص المساعدات اللازمة لتلبية احتياجات أوكرانيا العاجلة، بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي والذخيرة الضرورية والمُلحة في الوقت الراهن حيث تُعِد روسيا لشن هجوم شتوي، وتواصل قصفها للمدن الأوكرانية".

وبلغت المساعدات العسكرية الأمريكية إلى أوكرانيا 46.6 مليار دولار منذ انداع الحرب حتى 31 يوليو، وفقاً لبيانات مجلس العلاقات الخارجية. كما ساهم حلفاء الولايات المتحدة في الناتو بمليارات أخرى.

ولكن القادة العسكريين يقرون باستخدام الذخيرة على وجه التحديد بمعدلات مذهلة في ساحات القتال في أوكرانيا.

في هذا السياق قال مسؤول عسكري أمريكي لـ "سي إن إن" في يوليو الماضي إن القوات الأوكرانية عادة ما تطلق "ما بين 2000 إلى 3000 قذيفة مدفعية يومياً" على القوات الروسية.

وقال البنتاغون في يوليو إنه أمد أوكرانيا بأكثر من مليوني قذيفة مدفعية حتى الآن".

ووصف وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن في ذلك الوقت المعركة بأنها "قتال مدفعي مكثف"، مضيفاً: "كما تعلمون، لقد شهدنا كميات كبيرة من المدفعية يتم استخدامها من قبل طرفي القتال، ما يفاقم الضغط على إمدادات الذخائر وذخائر المدفعية الدولية".

وكانت إمدادات واشنطن من قذائف المدفعية القياسية لحلف شمال الأطلسي عيار 155 ملم منخفضة للغاية في ذلك الوقت حتى أنه تقرر إمداد أوكرانيا بالذخائر العنقودية المثيرة للجدل.

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