من يخلف كيفن مكارثي بعد إطاحته التاريخية .. هؤلاء هم المرشحون لرئاسة مجلس النواب الأمريكي

المصدر: البيان

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بعد التصويت التاريخي على عزل الرئيس السابق لمجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي، من منصبه، لا تزال هناك ضبابية حول من يخلفه وتداولت وسائل إعلام أمريكية أسماء بعض المرشحين لخلافته وفقاً لموقع "قناة الحرة"، ومن بينهم:

ستيف سكاليس

ووفق شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، فإن زعيم الأغلبية بمجلس النواب، ستيف سكاليس، يسعى للحصول على الدعم للترشح للمنصب.

وأضافت الشبكة نقلاً عن مصادر وصفتها بـ "المطلعة على الوضع"، أن سكاليس "يجري مكالمات خلف الكواليس، لتعزيز الدعم" قبل التصويت المحتمل، الأربعاء، لاختيار الرئيس المقبل.

ومساء الثلاثاء، قال النائب عن ولاية فلوريدا، مات غيتز، الذي قدم المذكرة التي جرى بموجبها عزل مكارثي، للصحفيين إن سكاليس سيكون "رئيساً استثنائياً".

وسكاليس عضو مجلس النواب من مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، ينتمي للحزب الجمهوري صاحب الأغلبية في المجلس.

وقال النائب غريغ مورفي، الجمهوري عن ولاية نورث كارولاينا، لقناة "فوكس نيوز"، إن الخطة تتمثل في عقد منتدى للمرشحين، الثلاثاء المقبل، والتصويت على من سيخلف مكارثي بعد يوم واحد.

وقال سكاليس للصحفيين عقب اجتماع القيادات الجمهورية بمجلس النواب، إنه "ليس لديه أي شيء ليعلنه".

كما سُئل سكاليس، الذي تم تشخيص إصابته بسرطان الدم في وقت سابق من هذا العام، عما إذا كان مؤهلاً جسدياً لشغل المنصب الشاغر. وأجاب: "أشعر أنني بحالة جيدة".

جيم جوردن

ومع خروج مكارثي من منصب رئيس مجلس النواب وإعلانه عدم الترشح مجدداً، يفكر الجمهوري المحافظ من ولاية أوهايو، جيم جوردن، في دخول السباق.

وذكرت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية، أن النائب جوردن يجري محادثات مع الحلفاء بالحزب الجمهوري في مجلس النواب، حيث يفكر جديا في المنصب.

ومؤخرا، تزايدت شعبية جوردن، الذي تحدى مكارثي ذات مرة على منصب رئيس مجلس النواب قبل أن يصبح أكبر مدافع عنه بين المحافظين المتشددين، طبقا للمجلة ذاتها.

لكن بعض الجمهوريين الوسطيين والأعضاء العاديين ربما لا يتقبلون فكرة صعوده، نظرا لدوره في الضغوطات التي تعرض رئيس مجلس النواب الأسبق، جون بوينر (جمهوري من ولاية أوهايو أيضا)، للاستقالة، وهو ما حدث بالفعل عام 2015.

كيفن هيرن

يقوم النائب كيفن هيرن، وهو رئيس لجنة الدراسة الجمهورية، بجس النبض لمعرفة إذا ما كان يحظى بالدعم بين مشرعي الحزب الجمهوري قبل المؤتمر لتحديد المرشحين، وفقا لمجلة "بوليتيكو".

ووصل هيرن إلى الكونغرس في نوفمبر 2018. واكتسب بعض الزخم خلال سباق رئاسة مجلس النواب في يناير، مع استمرار المنافسة لعدة أيام.

وحصل على عدد قليل من الأصوات خلال ترشحه لمنافسة مكارثي، قبل أن ينتصر الأخير في نهاية الأمر. وطرحت وسائل إعلام أمريكية اسمه ليكون بديلاً محتملاً لمكارثي أيضاً.

توم إيمير

وطرح اسم النائب عن ولاية مينيسوتا رئيس لجنة المال في مجلس النواب، توم إيمير، كمرشح محتمل لرئاسة المجلس، حتى قبل التصويت على عزل مكارثي.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أول من ذكرت أن إيمير سيكون من بين المرشحين لخلافة مكارثي، حال التصويت على عزله وذلك في تقرير لها الشهر الماضي.

لكن إيمير آنذاك قال إنه "غير مهتم بالمنصب"، مضيفا أنه "يدعم بقاء مكارثي" رئيساً لمجلس النواب.



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