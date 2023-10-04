العاصفة المدارية فيليب تفاجئ شرق الكاريبي بأمطار غزيرة وسيول

المصدر: د ب ا

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قال المركز الوطني للأعاصير ومقره الولايات المتحدة إن العاصفة المدارية فيليب تتقدم صوب الشمال الغربي عبر منطقة البحر الكاريبي الثلاثاء، وتوقع هبوب رياح قوية وسقوط أمطار غزيرة على أنجيلا ومناطق أخرى في جزر ليوارد.

وأضاف المركز أنه رصد العاصفة على بعد نحو 113 كيلومترا شمال غربي أنجيلا وتحركها بسرعة 16 كيلومترا في الساعة تقريبا محملة برياح تبلغ سرعتها القصوى 72 كيلومترا في الساعة.

وألغت أنتيجوا اليوم تحذيرها من العاصفة فيليب التي وصلت إلى اليابسة أمس، لكنها أبقت عليه بالنسبة لجزيرة باربودا حيث دعت السكان إلى مواصلة توخي الحذر.

وقال المكتب الوطني لخدمات الكوارث في أنتيجوا إن أماكن الإيواء لا تزال مفتوحة أمام من اضطروا إلى إخلاء منازلهم خلال الليل بعد أن غمرت السيول المصاحبة للعاصفة بعض المنازل وتقطعت السبل بكثيرين في سياراتهم.

كما ضربت أمطار غزيرة وسيول منطقة جوادلوب القريبة، حيث مددت السلطات المحلية إغلاق المدارس وحذرت من أن إغلاق المصانع سيؤدي إلى انقطاع إمدادات المياه في جميع أنحاء تلك الأراضي الفرنسية.

وقالت السلطات إن الكهرباء انقطعت عن نحو 2500 أسرة بحلول ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، مضيفة أنها لم تتلق أي بلاغات بوقوع إصابات خلال الليل.

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