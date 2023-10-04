انضمام أرمينيا لـ«الجنائية الدولية» يُغضب روسيا

المصدر: عواصم ـ وكالات

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صادق برلمان أرمينيا أمس، على الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية بعد مداولات سريعة، في خطوة اعتبرتها روسيا قراراً «خاطئاً»، وتأتي وسط توتر بين يريفان وموسكو على خلفية عملية أذربيجان العسكرية في إقليم ناغورني قره باغ الذي بات شبه فارغ حسب الصليب الأحمر.

وكان الكرملين حذّر سابقاً من عزم أرمينيا على المصادقة على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية، لاسيما وأن هذه الهيئة القضائية أصدرت في مارس مذكرة توقيف بحق الرئيس فلاديمير بوتين.

وأكد رئيس لجنة الشؤون القانونية في البرلمان الأرميني يغيشه كيراكوسيان «نقوم بتوفير ضمانات إضافية لأرمينيا» في مواجهة أي تهديد محتمل لسلامة أراضيها من أذربيجان. وأشار إلى أن المصادقة على نظام روما ستعني أن أي اجتياح مقبل لأراضي البلاد «سيكون ضمن اختصاص الجنائية الدولية».

وسارعت روسيا إلى انتقاد القرار، معتبرة أن لا بديل لأرمينيا من التحالف الأمني الإقليمي بقيادة موسكو.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف «لا نعتقد بأن مصادقة أرمينيا على نظام روما الأساسي أمر صائب من حيث العلاقات الثنائية. ما زلنا نعتقد بأن هذا القرار خاطئ»، مكرراً موقف بلاده الرافض لمذكرة التوقيف بحق بوتين.

وأضاف «أعتقد أن الغالبية في أرمينيا تدرك بأن لا بديل على الإطلاق لأدوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي»، في إشارة إلى تحالف تقوده موسكو ويضم عدداً من الجمهوريات السوفييتية السابقة.

ورأى أنه «ليس لدى الطرف الأرميني ما هو أفضل من هذه الآليات، نحن على ثقة بذلك».

روسيا وأرمينيا

وإضافة إلى عضويتها في المنظمة، تعوّل يريفان بشكل كبير على السلاح الروسي في تجهيز قواتها. ولموسكو أيضاً قاعدة عسكرية في أرمينيا. لكن الأعوام الأخيرة شهدت تقارباً بين أرمينيا والغرب على حساب تحالفها التقليدي مع روسيا.

ونشرت موسكو قوات لحفظ السلام في ناغورني قره باغ في أعقاب الحرب الثانية التي خاضتها أذربيجان وأرمينيا بسبب الإقليم في العام 2020، وانتهت بهزيمة يريفان. وشهد الإقليم موجة نزوح جماعية بعد هدوء المعارك، إذ فرّ نحو أرمينيا أكثر من 100 ألف من سكانه الأرمن، أي نحو 85 بالمئة من عددهم الإجمالي الذي كان يقدّر رسمياً بـ120 ألف نسمة.

وفي جنيف، قال مسؤول في اللجنة الدولية للصليب الأحمر أمس، إن عاصمة ناغورني قرة باغ لم يبقَ بها سوى المئات فقط من السكان، من بينهم المرضى وذوي الإعاقة وكبار السن، واصفاً الشوارع الخالية بأنها «سريالية».

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