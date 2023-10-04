آخر رئيس حكومة سوفييتي يغادر مجلس اتحاد روسيا

المصدر: دبي - البيان

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تنحّى نيقولاي ريجكوف الرئيس السابق للحكومة السوفيتية (1985 ـ 1991) عن عضوية مجلس الاتحاد الروسي قبل انتهاء ولايته.

وأعلن عن ذلك على الموقع الإلكتروني لمجلس الاتحاد الروسي، كما نقلت قناة «روسيا اليوم».

وكان ريجكوف يمثل مقاطعة بيلغورود في مجلس الاتحاد منذ 2003.

وريجكوف البالغ من العمر 94 عاماً، هو أكبر سيناتور روسي سناً، والرئيس الوحيد على قيد الحياة لحكومة سوفييتية.

يذكر أن ريجكوف ولد عام 1929 في منطقة دونيتسك في عائلة عامل منجم. وتخرج من كلية الهندسة الميكانيكية في كراماتورسك، وهي الآن كلية الهندسة الميكانيكية التابعة لأكاديمية الهندسة الحكومية في منطقة دونباس، وأنهى كذلك معهد «كيروف» التكنولوجي في منطقة الأورال الروسية، وبدأ حياته المهنية رئيس فريق عمالي في مصنع «أورال ماش زافود» لصناعات الآليات الثقيلة الذي ترأسه لاحقاً.

وفي أعوام 1975 ـ 1979 كان ريجكوف النائب الأول لوزير الهندسة الثقيلة والنقل في الاتحاد السوفيتي. وتولى عام 1985 رئاسة مجلس الوزراء السوفييتي، وفي عام 1986 ترأس اللجنة الحكومية الخاصة بإزالة آثار حادث محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية، وفي عام 1988 ترأس اللجنة نفسها بعد وقوع الزلزال المدمر في سبيتاك الأرمنية، حيث شُيّد لاحقاً تمثال له تقديراً لجهوده في إنقاذ سكان المنطقة من آثار الزلزال.

وتولى ريجكوف أعوام 1985 ـ 1991 منصب رئيس مجلس الوزراء السوفييتي، ثم تخلى عنه بعد تعرضه لنوبة قلبية. وفي الفترة من 1995 إلى عام 2003 كان نائباً في مجلس «الدوما» الروسي.

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